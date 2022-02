Attilio Fontana, archiviata l’indagine per evasione fiscale sul suo conto a Lugano: la Svizzera non ha risposto alla rogatoria (Di martedì 22 febbraio 2022) Il gip di Milano Natalia Imarisio, su richiesta dei pubblici ministeri, ha archiviato il fascicolo che vedeva il governatore lombardo Attilio Fontana indagato per autoriciclaggio e falso in relazione alla voluntary disclosure di 5,3 milioni di euro depositati su un conto alla banca Ubs di Lugano (sottoposti a scudo fiscale nel 2015) e in particolare su parte di quel denaro, 2,5 milioni, che gli inquirenti ritenevano frutto di evasione fiscale. Fontana, difeso dai legali Jacopo Pensa e Federico Papa, ha sempre sostenuto che la somma regolarizzata sette anni fa fosse un lascito ereditario della madre. Per dimostrarlo, a metà maggio scorso, i suoi difensori avevano depositato documentazione bancaria relativa ai conti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Il gip di Milano Natalia Imarisio, su richiesta dei pubblici ministeri, ha archiviato il fascicolo che vedeva il governatore lombardoindagato per autoriciclaggio e falso in relazionevoluntary disclosure di 5,3 milioni di euro depositati su unbanca Ubs di(sottoposti a scudonel 2015) e in particolare su parte di quel denaro, 2,5 milioni, che gli inquirenti ritenevano frutto di, difeso dai legali Jacopo Pensa e Federico Papa, ha sempre sostenuto che la somma regolarizzata sette anni fa fosse un lascito ereditario della madre. Per dimostrarlo, a metà maggio scorso, i suoi difensori avevano depositato documentazione bancaria relativa ai conti ...

