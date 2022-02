Appalti truccati a Sabaudia «Grazie al Coronavirus | ci ha salvati» | le intercettazioni choc E intanto la sindaca si dimette

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 febbraio 2022) La pandemia non è stata un male per tutti, anzi. Per qualcuno è arrivata nel momento giusto. Come nel caso del Direttore del Comitato2020, Luigi Manzo, che, intercettato dai Carabinieri, pronuncia la scioccante frase “Ilci ha salvato”.alla pandemia, infatti, la Coppa del Mondo di canottaggio, con tutte le manifestazioni che dovevano tenersi a, erano state annullate: una manna per gli organizzatori, visto che il loro lavoro era stato fallimentare e non avrebbero potuto mettere in campo nessuna gara in maniera decente. In una intercettazione del 6 marzo 2020, un indagato pronuncia la frase “a Dio,alche ci sta salvando la pelle e le palle”. La telefonata è diretta a Sergio Lamanna comandante del centro ...