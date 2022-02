ACQUISTO CASA: FAMIGLIE E SINGLE A CONFRONTO (Di martedì 22 febbraio 2022) -22.02.22- CRESCE LIEVEMENTE LA PERCENTUALE DEI SINGLE, VINCE IL TRILOCALE L’analisi delle compravendite effettuate in Italia attraverso le agenzie del Gruppo TecnoCASA evidenzia che nel 2021 il 69,5% è stato concluso da FAMIGLIE (coppie con o senza figli) e il 30,5% da SINGLE. Prendendo in considerazioni solo le grandi città italiane la quota di acquirenti SINGLE aumenta e raggiunge il 36,3% del totale. A livello nazionale si registra una lieve crescita della percentuale di acquirenti SINGLE, si passa infatti dal 28,7% del 2019, al 29,8% del 2020, fino ad arrivare al 30,5% del 2021. Diminuisce quindi la quota di FAMIGLIE che acquistano che tra il 2019 ed il 2021 passano dal 71,3% all’attuale 69,5%. Tra le città con le quote più alte di acquirenti ... Leggi su cityroma (Di martedì 22 febbraio 2022) -22.02.22- CRESCE LIEVEMENTE LA PERCENTUALE DEI, VINCE IL TRILOCALE L’analisi delle compravendite effettuate in Italia attraverso le agenzie del Gruppo Tecnoevidenzia che nel 2021 il 69,5% è stato concluso da(coppie con o senza figli) e il 30,5% da. Prendendo in considerazioni solo le grandi città italiane la quota di acquirentiaumenta e raggiunge il 36,3% del totale. A livello nazionale si registra una lieve crescita della percentuale di acquirenti, si passa infatti dal 28,7% del 2019, al 29,8% del 2020, fino ad arrivare al 30,5% del 2021. Diminuisce quindi la quota diche acquistano che tra il 2019 ed il 2021 passano dal 71,3% all’attuale 69,5%. Tra le città con le quote più alte di acquirenti ...

