Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 febbraio 2022)DEL 21 FEBBRAIOORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO GIÀ INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’ARDEATINA; DISAGI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA VERSO; ORA IL METEO. PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE. DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI, LUNEDI’ 21 FEBBRAIO E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO SULVENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI E FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. INFINE, IL TRASPORTO ...