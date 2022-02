Ucraina | Macron potrebbe rinviare annuncio candidatura Eliseo

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Assorbito da un'intensa attività diplomatica in presenza della crisi, il presidente francese Emmanuell'ufficiale della sua ricanditura all', ...

Per cinque ore, il 7 febbraio, Putin ehanno discusso della sicurezza nell'Europa orientale e della crisi in, minacciata dall'invasione della Russia. Ma anche il Mali era all'ordine del giorno. Da diversi mesi Parigi ...... spiega una nota della Casa Bianca che fa saper che Biden ha avuto un breve colloquio telefonico sulla crisicon il suo omologo francese, EmmanuelLo ha annunciato l'Eliseo. Il vertice sarebbe poi esteso a «tutte le parti in causa» e si concentrerebbe su «sicurezza e stabilità strategica in Europa», ha precisato la presidenza francese, ...Per cinque ore, il 7 febbraio, Putin e Macron hanno discusso della sicurezza nell’Europa orientale e della crisi in Ucraina, minacciata dall’invasione della Russia. Ma anche il Mali era all’ordine del ...