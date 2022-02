Truffe auto, contagiri modificati: come evitare di essere imbrogliati (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono sempre di più le Truffe sulla vendita di auto usate. Basta modificare il contagiri ed il gioco è fatto: come evitare di essere imbrogliati. In rete è sempre più difficile trovare un’auto usata affidabile, proprio a causa delle numerose Truffe e degli annunci non proprio chiari fino in fondo. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile scovare il trucco dei furbetti. come individuare gli annunci farlocchi (Via Screenshot)Spesso ci troviamo sui vari siti di e-commerce alla ricerca di un auto che possa fare al caso nostro ma dal prezzo basso. Per questo motivo sono sempre di più le Truffe in questo ambito, diffuse in rete. L’acquisto di un ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sono sempre di più lesulla vendita diusate. Basta modificare iled il gioco è fatto:di. In rete è sempre più difficile trovare un’usata affidabile, proprio a causa delle numerosee degli annunci non proprio chiari fino in fondo. Andiamo quindi a vederesarà possibile scovare il trucco dei furbetti.individuare gli annunci farlocchi (Via Screenshot)Spesso ci troviamo sui vari siti di e-commerce alla ricerca di unche possa fare al caso nostro ma dal prezzo basso. Per questo motivo sono sempre di più lein questo ambito, diffuse in rete. L’acquisto di un ...

