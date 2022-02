(Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) - La nuova missione sarà in grado di inviare a terra circa 3 terabytes di immagini iperspettrali al giorno, di fatto più di 10 volte la capacità del suo predecessore. Lo studio di fattibilità perSecond Generation richiesto dall'Asi è stato assegnato a un raggruppamento temporaneo d'impresa (Rti) composto da Thales Alenia Space, in qualità di mandataria, con, Telespazio, e-Geos e Sitael. In particolare,, forte delle sue competenze nello sviluppo di sensori elettro-ottici e iperspettrali, sarà responsabile del nuovo payload iperspettrale diSecond Generation. Thales Alenia Space Italia sarà responsabile del design deli sistema end-to-end e del nuovo satellite. Telespazio si occuperà delle attività per la definizione del segmento di terra del programma...

Advertising

telodogratis : Spazio, esperti Leonardo : “Prisma un occhio sulla salute del pianeta” - italiaserait : Spazio, esperti Leonardo : “Prisma un occhio sulla salute del pianeta” - TV7Benevento : **Spazio: esperti Leonardo, Prisma un occhio sulla salute del pianeta** (2) - - TV7Benevento : Spazio, esperti Leonardo : 'Prisma un occhio sulla salute del pianeta' - - sulsitodisimone : Spazio, esperti Leonardo : 'Prisma un occhio sulla salute del pianeta' -

Ultime Notizie dalla rete : **Spazio esperti

La Sicilia

Salve, vi scrivo perchè non so più se son sbagliato io o il mondo intero. Con grande fatica son ... Non è facile togliersi le maschere e darealla propria autenticità. Anzi è forse quello ..."L'ampiezza media del tremore vulcanico, a partire dalle 8 è in graduale incremento - spiegano glidell'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - pur ...(Adnkronos) – Foreste a rischio incendio, terreni in via di desertificazione, campi agricoli debilitati, discariche abusive, edifici in amianto, ma anche campi minati, strutture occultate e attività s ...Cristina Bowerman all'opera in cucina “C'è bisogno di un maggiore spazio per le donne all'interno dell'alta ... E se prima della pandemia secondo le previsioni formulate dagli esperti, si ipotizzava ...