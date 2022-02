“Soleil non lo è”. GF Vip, l’ultima ‘pugnalata’ di Miriana Trevisan sui fatti scottanti nella Casa (Di lunedì 21 febbraio 2022) GF Vip, Miriana Trevisan e il duro sfogo. Continuano a restare accesi i riflettori sul tanto discusso triangolo d’amore Belli-Sorge-Duran. Colpi di scena che si susseguono tra accuse e chiarimenti. E in tutto questo i primi ad apparire particolarmente incuriositi sono proprio gli inquilini della Casa. Tra questi, Miriana Trevisan. Le sue parole a riguardo. Non è mai stata troppo morbida nei confronti di Soleil Sorge eppure nelle ultime ore pare che Miriana Trevisan abbia posto una tregua. Non per questo, però, la gieffina pensa che Sole sia vittima del rapporto turbolento tra Alex Belli e Delia Duran. Per l’esattezza, Miriana Trevisan sembra avere le idee chiare: “Soleil non è una vittima perchè ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) GF Vip,e il duro sfogo. Continuano a restare accesi i riflettori sul tanto discusso triangolo d’amore Belli-Sorge-Duran. Colpi di scena che si susseguono tra accuse e chiarimenti. E in tutto questo i primi ad apparire particolarmente incuriositi sono proprio gli inquilini della. Tra questi,. Le sue parole a riguardo. Non è mai stata troppo morbida nei confronti diSorge eppure nelle ultime ore pare cheabbia posto una tregua. Non per questo, però, la gieffina pensa che Sole sia vittima del rapporto turbolento tra Alex Belli e Delia Duran. Per l’esattezza,sembra avere le idee chiare: “non è una vittima perchè ...

Advertising

GrandeFratello : “Lui è qui non per il matrimonio ma per recuperare la sua immagine” #GFVIP - fanpage : Lo sfogo della zia di Soleil nei confronti di Alex e Delia dopo quanto successo durante la festa di Sabato sera.… - fanpage : #Gfvip Katia Ricciareli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto su alcuni coinquilini, poi ch… - choukinetta : RT @catiuz92: 'A pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca'.. Da ieri buona parte della casa con atteggiamenti, ma soprattutto g… - tizybritneyarmy : RT @catiuz92: Cioè prima la devasta, continua a dirne di ogni alle sue spalle da 2 giorni e ora dice a Delia 'Posso portargli?Portale tu (i… -