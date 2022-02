Sembra che ci sia più di un problema nel download di The Truth Social negli Usa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Che The Truth Social non fosse esattamente quel baluardo di stabilità, lo si era già capito dai tempi della sua versione beta accessibile soltanto su invito. Già a quell’altezza cronologica – ovvero il mese di ottobre 2021 -, erano state registrate delle violazioni al sistema: alcuni utenti erano stati in grado di creare già un account, senza che tuttavia questa possibilità fosse stata abilitata. Oggi, nel giorno del lancio via Apple Store, The Truth Social non ha soddisfatto le esigenze di tutti, mostrando alcuni problemi all’accesso e al momento della registrazione dell’account. I problemi di The Truth Social Sembrano non avere confini geografici. LEGGI ANCHE > La vulnerabilità di Truth Social: non è ancora attivo, ma un URL ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Che Thenon fosse esattamente quel baluardo di stabilità, lo si era già capito dai tempi della sua versione beta accessibile soltanto su invito. Già a quell’altezza cronologica – ovvero il mese di ottobre 2021 -, erano state registrate delle violazioni al sistema: alcuni utenti erano stati in grado di creare già un account, senza che tuttavia questa possibilità fosse stata abilitata. Oggi, nel giorno del lancio via Apple Store, Thenon ha soddisfatto le esigenze di tutti, mostrando alcuni problemi all’accesso e al momento della registrazione dell’account. I problemi di Theno non avere confini geografici. LEGGI ANCHE > La vulnerabilità di: non è ancora attivo, ma un URL ...

Advertising

borghi_claudio : Perché quando fai un esame medico e non ti sei ricordato di portare quelli precedenti sembra che tu abbia commesso… - michele_bravi : Mi sembra di capire che sono ufficialmente un AVENGER. - TeresaBellanova : Resto senza parole dinanzi allo scempio che sta andando in onda con la pubblicazione di una lettera, lo sfogo di un… - thanxzain : porcod non ci credo che stiamo davvero vedendo l’ennesimo litigio tra questi due di cui non ci frega un cazzo al po… - i_titoli_di_ale : Rudy che sembra uno di quei gonfiabili che si muovono col vento AHAHAHAH #Amici21 -