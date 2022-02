Scarpa d’oro, la Bundesliga domina la classifica. Bene Immobile e Vlahovic (Di lunedì 21 febbraio 2022) Scarpa d’oro, la Bundesliga domina la classifica: Lewandowski, Schick e Haaland tra i primi dieci. Bene anche Immobile e Vlahovic La lotta per la Scarpa d’oro 2022 sta entrando nel vivo. Lewandowski per ora è nettamente favorito, con 14 punti di vantaggio sul secondo. Da Shick in poi, i marcatori si distanziano di un solo gol: dai 20 del ceco ai 17 di Salah. La Serie A è rappresentata da Immobile, quinto a 38 punti, e dal bianconero Vlahovic: il serbo può contare gli stessi gol di Benzema (18), ma con due partite giocate in più. Bene la Norvegia, sia a livello di nazionalità – con Haaland decimo nonostante tutte le difficoltà – sia di campionato, vedi Omoijuanfo, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022), lala: Lewandowski, Schick e Haaland tra i primi dieci.ancheLa lotta per la2022 sta entrando nel vivo. Lewandowski per ora è nettamente favorito, con 14 punti di vantaggio sul secondo. Da Shick in poi, i marcatori si distanziano di un solo gol: dai 20 del ceco ai 17 di Salah. La Serie A è rappresentata da, quinto a 38 punti, e dal bianconero: il serbo può contare gli stessi gol di Benzema (18), ma con due partite giocate in più.la Norvegia, sia a livello di nazionalità – con Haaland decimo nonostante tutte le difficoltà – sia di campionato, vedi Omoijuanfo, ...

Advertising

GoalItalia : Scarpa d'Oro 2019/20 e campione d'Europa in carica ?? @ciroimmobile spegne 32 candeline ?? - eugenio_Ronga : @perelaa Altare all'Atalanta scarpa d'oro - ParliamoDiNews : Classifica Scarpa d`Oro: gli `italiani` in TOP 10 sono due | Serie A | - sportli26181512 : Classifica Scarpa d'Oro: gli 'italiani' in TOP 10 sono due: Ecco la classifica aggiornata dell'edizione in corso de… - LALAZIOMIA : Classifica Scarpa d'Oro: gli 'italiani' in TOP 10 sono due -