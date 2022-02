Rkomi e l'infanzia difficile: «Non ho mai conosciuto papà» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il cantante 27enne torna bambino a Verissimo, e confessa di aver fatto finalmente pace con il passato: «Non è stato semplice per molti aspetti, ma non cambierei nulla, forse» Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il cantante 27enne torna bambino a Verissimo, e confessa di aver fatto finalmente pace con il passato: «Non è stato semplice per molti aspetti, ma non cambierei nulla, forse»

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Rkomi a “#verissimo”: «Infanzia dura... Papà? Non farò nessun passo per conoscerlo» - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Rkomi a “#verissimo”: «Infanzia dura... Papà? Non farò nessun passo per conoscerlo» - leggoit : #Rkomi a “#verissimo”: «Infanzia dura... Papà? Non farò nessun passo per conoscerlo» -