Pechino 2022: fondista finlandese, 'sono arrivato con pene congelato, dolore insopportabile' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Disavventura alle Olimpiadi invernali per il fondista finlandese Remi Lindholm, che all'arrivo della 50 km, ridotta a 28 km, ha raccontato ai media del suo paese di aver subito un principio di congelamento all'inguine, il particolare al pene. "Un dolore insopportabile -ha raccontato l'atleta al quotidiano di Helsinki "Sanomat"-, c'erano meno 15 gradi e vento a Zhangjiakou. Un membro del team tedesco mi ha portato un sacco termico". Il finlandese non è al suo primo principio di congelamento alle parti basse: una disavventura del genere gli era già capitata a novembre dopo la gara di inseguimento di 15 chilometri alla Coppa del Mondo di Ruka.

