Milano Cortina, Mosaner: “Un onore rappresentare l’Italia. Difenderemo l’oro..” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Milano – Il termine delle Olimpiadi Invernali di Pechino non significa solamente fare bilanci e tornare ai propri tornei internazionali, tra i quali la Coppa del Mondo ancora in svolgimento. Per gli atleti vuol dire anche pensare al 2026. Sarà la loro Italia ad ospitare l’importante rassegna a cinque cerchi e molti proseguiranno la carriera. altri la termineranno con una punta di amarezza. Ma chi potrà farlo, da appuntamento a Milano Cortina. Lo fa anche Amos Mosaner, campione olimpico di curling per la prima volta in carriera e per la prima volta nella storia italiana della disciplina. Insieme a Stefania Constantini ha conquistato l’oro nella categoria del doppio misto. (leggi qui) Amos Mosaner e Stefania Constantini (foto@Fisg/Facebook) In questi giorni di ritorni e di rotte Cina – ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 21 febbraio 2022)– Il termine delle Olimpiadi Invernali di Pechino non significa solamente fare bilanci e tornare ai propri tornei internazionali, tra i quali la Coppa del Mondo ancora in svolgimento. Per gli atleti vuol dire anche pensare al 2026. Sarà la loro Italia ad ospitare l’importante rassegna a cinque cerchi e molti proseguiranno la carriera. altri la termineranno con una punta di amarezza. Ma chi potrà farlo, da appuntamento a. Lo fa anche Amos, campione olimpico di curling per la prima volta in carriera e per la prima volta nella storia italiana della disciplina. Insieme a Stefania Constantini ha conquistatonella categoria del doppio misto. (leggi qui) Amose Stefania Constantini (foto@Fisg/Facebook) In questi giorni di ritorni e di rotte Cina – ...

Advertising

Eurosport_IT : Suona l'inno italiano a Pechino: i Giochi Olimpici passano a Milano-Cortina! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - Eurosport_IT : La Bandiera Olimpica passa a Milano-Cortina! ?? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #MilanoCortina2026 |… - Eurosport_IT : Giusto per informarvi: -887 giorni a Parigi 2024 ???? -1447 giorni a Milano-Cortina 2026 ???? #HomeOfTheOlympics |… - careitaly : #Olimpiadi #MilanoCortina WE ARE NEXT La bandiera delle Olimpiadi invernali 2026 è arrivata a Milano Malpensa. Le O… - ItaliaNotizie24 : Milano-Cortina, da Pechino arriva la bandiera olimpica -