“Mandano le figlie a scuola vestite come tr**”: Il post di un professore di Roma (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il caso del liceo Righi, un altro insegnante ha suscitato le polemiche per una frase sessista pubblicata sui social; ora rischia la sospensione o il licenziamento. Gli studenti: "Basta pregiudizi". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo il caso del liceo Righi, un altro insegnante ha suscitato le polemiche per una frase sessista pubblicata sui social; ora rischia la sospensione o il licenziamento. Gli studenti: "Basta pregiudizi". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitsport : “Mandano le figlie a scuola vestite come tr**”: Il post di un professore di Roma - ViaEmilia771 : RT @Ci1812: “Mandano le figlie vestite come tr…” scrive un insegnante su Facebook , facendo allusione alla vicenda dell’istituto Righi. Or… - ilpensologo : Roma, prof su Facebook: 'Mandano le figlie vestite come tro...'. E non hai visto, come vestono le mamme... #Torino… - charlielittledo : Massima solidarietà all'insegnante - MauroCobau : RT @Ci1812: “Mandano le figlie vestite come tr…” scrive un insegnante su Facebook , facendo allusione alla vicenda dell’istituto Righi. Or… -