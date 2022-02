Infortunio Di Lorenzo: c’è il comunicato ufficiale sulle condizioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 22.50 – La SSC Napoli, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha rassicurato circa le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, uscito nel corso del primo tempo del match con il Cagliari per un colpo alla testa. “Di Lorenzo – si legge -, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo“. ORE 19.32 – Gli infortuni non danno tregua al Napoli. Gli azzurri, infatti, hanno dovuto affrontare la trasferta di Cagliari con tantissime assenze: mancano infatti Tuanzebe, Anguissa, Lobotka, Politano, Lozano e Insigne, mentre invece non sono al meglio e partono solo dalla panchina Fabian Ruiz e Osimhen. Nel corso del match c’è stato però un‘ulteriore problema fisico che ha costretto al cambio proprio il giocatore ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 22.50 – La SSC Napoli, attraverso unpubblicato sul proprio sito, ha rassicurato circa ledi Giovanni Di, uscito nel corso del primo tempo del match con il Cagliari per un colpo alla testa. “Di– si legge -, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo“. ORE 19.32 – Gli infortuni non danno tregua al Napoli. Gli azzurri, infatti, hanno dovuto affrontare la trasferta di Cagliari con tantissime assenze: mancano infatti Tuanzebe, Anguissa, Lobotka, Politano, Lozano e Insigne, mentre invece non sono al meglio e partono solo dalla panchina Fabian Ruiz e Osimhen. Nel corso del match c’è stato però un‘ulteriore problema fisico che ha costretto al cambio proprio il giocatore ...

