Leggi su cityroma

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Le 27 juin 2021, Oliver Davies, 10 ans, a été percuté par Samuel Congreve, 24 ans, avec sa BMW. Le petit garçon traversait la rue quand la voiture a foncé sur lui, sortant de nulle part. Oliver a été projeté à 10 mètres dans les airs et a atterri de l’autre côté de la route. Les parents d’Oliver sont arrivés sur le lieu de l’accident pour découvrir leurde 10 ans souffrant de multiples blessures graves et hurlant de douleur. Samuel Congreve, originaire de Caerphilly, ne s’est pas arrêté après ce terrible accident. Il a ensuite été condamné à quatre mois deavec sursis et à un couvre-feu de trois mois. Le fait que le chauffard qui a brisé la vie de sonde 10 ans n’ait pas eu droit à un emnement dégoûte Amy, la mère d’Oliver, au plus haut point. Oliver, originaire de Gwent, au Pays de Galles, “a ...