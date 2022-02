Grande Fratello Vip, il comportamento di Kabir Bedi con Manila Nazzaro divide: una fan lo attacca e interviene la moglie (Di lunedì 21 febbraio 2022) Grande Fratello Vip: tempi duri per Kabir Bedi nella Casa! Non accennano a placarsi le tensioni tra lui e l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. “Sandokan” è sempre amatissimo ed è stato difeso persino da Alfonso Signorini … Tuttavia diverse telespettatrici si sono infuriate e si sono dette deluse dalla “Tigre della Malesia”. C’è chi ha persino schernito sua moglie Parveen. … Ma lei ha risposto con stile! Grande Fratello Vip: cosa è successo tra Manila Nazzaro e Kabir Bedi? Kabir Bedi sta perdendo una parte dei suoi fan nella Casa del “Grande Fratello Vip“? Sui social legati al leggendario attore, oltre ai ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 21 febbraio 2022)Vip: tempi duri pernella Casa! Non accennano a placarsi le tensioni tra lui e l’ex Miss Italia. “Sandokan” è sempre amatissimo ed è stato difeso persino da Alfonso Signorini … Tuttavia diverse telespettatrici si sono infuriate e si sono dette deluse dalla “Tigre della Malesia”. C’è chi ha persino schernito suaParveen. … Ma lei ha risposto con stile!Vip: cosa è successo trasta perdendo una parte dei suoi fan nella Casa del “Vip“? Sui social legati al leggendario attore, oltre ai ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - Antonella_Soldo : E insomma, dopo 3 giorni dalla bocciatura del #referendumcannabis, Amato ha avuto il tempo di comunicarlo ai giorna… - GrandeFratello : Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP - Elbarunetto : RT @SaraDeCarlo9: Comunque a me non me ne frega ncazzo... del grande fratello, degli op, degli altri fandom... Io voglio guardá sti due che… - thatsaall : @AIC_Sicilia ma seguite il grande fratello oppure date solamente corda a una massa di invasati che venderebbero pur… -