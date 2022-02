Genoa | la rivalsa di Ekuban | da capro espiatorio a idolo rossoblù

(Di lunedì 21 febbraio 2022) La prima volta, si sa, non si scorda mai. Neppure quando le cose non vanno esattamente come lo si era immaginato. Il gol realizzato ieri a...

...trovato il successo in sette delle ultime otto gare di Serie A TIM allo stadio Ferraris (tra... Gigi Di Biagio Dopo la rocambolesca sconfitta subita all'andata, la Roma cercadavanti ai ...... con l'ex bandiera delche proverà a prendersi la rivincita sul collega Canzi, sfruttando ... Le due compagini, tuttavia, non stanno vivendo un buon momento: entrambe sono a caccia dellae ...Il gol realizzato ieri a Venezia da Caleb Ekuban rappresenta la prima prodezza in Serie A dell'attaccante del Genoa. Una rete bella e importante che tuttavia non è bastata al Grifone per uscire dal ...Sono passati sedici anni, tre Papi e dieci Governi fa, da quell’infuocata primavera del 2006 che il Genoa visse con impareggiabile senso di rivalsa dopo un anno di tribunali e ricorsi. Se la ...