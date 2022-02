Emery: “Juve favorita, ma in questo modo possiamo passare” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Unai Emery intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, ha presentato lucidamente la sfida di domani contro la Juventus, etichettando i Bianconeri come “Favoriti” e facendo il punto sulla voglia di stupire dei suoi. Il tecnico spagnolo, vero e proprio mattatore dell’Europa League negli ultimi anni, vuole continuare a stupire e questa volta si propone di farlo nella massima competizione europea. Queste le dichiarazioni di Emery ai microfoni ufficiali della Champions League: -Sulla Juventus: “La Juventus ha quasi tutti nazionali, giocatori con grande esperienza internazionale, ma noi dobbiamo sapere che siamo qui per i nostri meriti. In questa Champions abbiamo avuto una traiettoria che è passata da buona a ottima. Per arrivare all’eccellente ci manca l’efficacia. Ed è ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Unaiintervenuto nella consueta conferenza della vigilia, ha presentato lucidamente la sfida di domani contro lantus, etichettando i Bianconeri come “Favoriti” e facendo il punto sulla voglia di stupire dei suoi. Il tecnico spagnolo, vero e proprio mattatore dell’Europa League negli ultimi anni, vuole continuare a stupire e questa volta si propone di farlo nella massima competizione europea. Queste le dichiarazioni diai microfoni ufficiali della Champions League: -Sullantus: “Lantus ha quasi tutti nazionali, giocatori con grande esperienza internazionale, ma noi dobbiamo sapere che siamo qui per i nostri meriti. In questa Champions abbiamo avuto una traiettoria che è passata da buona a ottima. Per arrivare all’eccellente ci manca l’efficacia. Ed è ...

