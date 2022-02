DIRETTA - Cagliari-Napoli 0-0: partita brutta, fine primo tempo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News La partita tra il Cagliari e il Napoli non ha regalato grandi emozioni ai tifosi presenti allo stadio. Al 45' il risultato è ancora 0-0.? 18.55 - Come di consueto, il ds pre-partita si sposta sul 3-4-2-1: la grande novità è nel primo attacco di Petania, Osmeen, e Deme Zielings nel duo base di centrocampo. Mertens ed Elmas giocheranno dietro la prima punta. Diretto Cagliari Napoli - Cagliari Napoli 2022 Diretto, cari lettori e lettori di Napoli FC 24, buonasera e benvenuti all'originale Diretto Cagliari-, il match vale per la 26a partita di campionato. , ecco l'aggiornamento sulla 26° giornata del Cagliari Arenal dell'ex Mazzari contro il ... Leggi su goalnews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News Latra ile ilnon ha regalato grandi emozioni ai tifosi presenti allo stadio. Al 45' il risultato è ancora 0-0.? 18.55 - Come di consueto, il ds pre-si sposta sul 3-4-2-1: la grande novità è nelattacco di Petania, Osmeen, e Deme Zielings nel duo base di centrocampo. Mertens ed Elmas giocheranno dietro la prima punta. Diretto2022 Diretto, cari lettori e lettori diFC 24, buonasera e benvenuti all'originale Diretto-, il match vale per la 26adi campionato. , ecco l'aggiornamento sulla 26° giornata delArenal dell'ex Mazzari contro il ...

Advertising

CalcioOggi : Cagliari-Napoli: 0-0, occasione di Di Lorenzo, Cragno in angolo | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : Cagliari-Napoli, il risultato in diretta LIVE - Sky Sport - Corriere : Cagliari-Napoli, in palio il primo posto in classifica Diretta 0-0 - CalcioOggi : Cagliari-Napoli: 0-0 | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - infoitsalute : Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE -