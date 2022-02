DIRETTA Bologna-Spezia: segui la partita LIVE (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alle 21 spazio all’ultimo match di questo turno di Serie A. Scendono in campo allo Stadio Dall’Ara il Bologna e lo Spezia. Si chiude il turno di Serie A. Due i match in programma in questi monday night. Dopo la sfida tra il Napoli di Spalletti ed il Cagliari di Mazzarri, scendono in campo due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Alle 21 spazio all’ultimo match di questo turno di Serie A. Scendono in campo allo Stadio Dall’Ara ile lo. Si chiude il turno di Serie A. Due i match in programma in questi monday night. Dopo la sfida tra il Napoli di Spalletti ed il Cagliari di Mazzarri, scendono in campo due Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

andreastoolbox : Bologna Spezia, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport - zazoomblog : Diretta Bologna - Spezia ore 21: dove vederla in tv in streaming e formazioni ufficiali - #Diretta #Bologna… - sportli26181512 : Bologna-Spezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Con la sfida del Dall'Ara si chiude la 26^… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Bologna-Spezia in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccato s… - SkySport : #BolognaSpezia, le formazioni ufficiali Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 alle 21 #SkySport #SkySerieA… -