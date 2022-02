Covid, Remuzzi: “All’inizio non ci abbiamo creduto. La comunità scientifica ha enorme responsabilità nel disastro di questi due anni” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “È un rimorso che mi porterò dentro per sempre. La comunità scientifica, della quale faccio parte, ha una enorme responsabilità nel disastro di questi due anni”. È quanto dice il direttore dell’istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi in una intervista al Corriere della Sera parlando dei due anni di pandemia e della reazione che ebbe quando gli fu mostrato lo studio pubblicato il 24 gennaio su Lancet nel quale i colleghi cinesi che avevano studiato i pazienti infettati da un nuovo Coronavirus a Wuhan, annunciavano cosa sarebbe accaduto. “Non ci abbiamo creduto – sottolinea Remuzzi – nel giro al massimo di 72 ore avremmo dovuto dare vita a una mobilitazione, avvertire le autorità, far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) “È un rimorso che mi porterò dentro per sempre. La, della quale faccio parte, ha unaneldidue”. È quanto dice il direttore dell’istituto Mario Negri, Giuseppein una intervista al Corriere della Sera parlando dei duedi pandemia e della reazione che ebbe quando gli fu mostrato lo studio pubblicato il 24 gennaio su Lancet nel quale i colleghi cinesi che avevano studiato i pazienti infettati da un nuovo Coronavirus a Wuhan, annunciavano cosa sarebbe accaduto. “Non ci– sottolinea– nel giro al massimo di 72 ore avremmo dovuto dare vita a una mobilitazione, avvertire le autorità, far ...

