Costacurta sul Milan: ‘Contro la Salernitana sono mancati Maignan e Tomori’ (Di lunedì 21 febbraio 2022) Billy Costacurta analizza il deludente pareggio ottenuto dal Milan sul campo della Salernitana: “Io credo che segnare dopo cinque minuti... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Billyanalizza il deludente pareggio ottenuto dalsul campo della: “Io credo che segnare dopo cinque minuti...

Advertising

peteW4P : Appena visto Maldini e Costacurta sul Porsche di Paolo in via Rospigliosi ?? - lomba_82 : @acmrougeetnoir @tcarapezza @FedericoFerri @PeppeDiSte Più che altro a me sta sul cazzo i giornalisti che vanno via… -