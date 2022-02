Advertising

marilenagasbar1 : RT @ALFO100897: TRE 'STORIE' di una tragica casistica la cui 'fatalità'(?) non accenna ad arrestarsi!! - MariaLu91149151 : RT @ALFO100897: TRE 'STORIE' di una tragica casistica la cui 'fatalità'(?) non accenna ad arrestarsi!! - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ciclista di 24 anni #investito a #Vigevano: è grave - leggoit : Ciclista di 24 anni #investito a #Vigevano: è grave - ALFO100897 : TRE 'STORIE' di una tragica casistica la cui 'fatalità'(?) non accenna ad arrestarsi!! -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclista anni

Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 24, investito mentre percorreva in bicicletta via Emilio Morosini a Vigevano , in provincia di ... Il giovaneè stato trasportato in codice rosso ......cicloamatori e dei cicloturisti è il frutto dell'impegno profuso nel corso degli ultimi venti... non solo per i percorsi affascinanti che propongono, ma anche per i servizi offerti alin ...Sono gravi le condizioni di un ragazzo di 24 anni, investito mentre percorreva in bicicletta via Emilio Morosini a Vigevano, in provincia di Pavia. Immediati i soccorsi del 118 ...Vigevano, è successo all’incrocio tra via Morosini e via Montebello: il giovane è in prognosi riservata al San Matteo ...