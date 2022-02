Carlo Calenda: "Letta non lascerà il M5s e io vado dritto per la mia strada" (Di lunedì 21 febbraio 2022) Carlo Calenda, ospite a 'L'Aria che Tira', ha ribadito il suo 'no' ad eventuali alleanze con M5s o Fratelli d'Italiae ha rilanciato l'obiettivo del 20% per 'Azione' e assicura che tirerà dritto per la ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 febbraio 2022), ospite a 'L'Aria che Tira', ha ribadito il suo 'no' ad eventuali alleanze con M5s o Fratelli d'Italiae ha rilanciato l'obiettivo del 20% per 'Azione' e assicura che tireràper la ...

Advertising

CottarelliCPI : Questa mattina sono intervenuto al primo congresso di Azione. Ringrazio Carlo Calenda per l'occasione. Bellissimo e… - fattoquotidiano : CARLO IL SUPERBO “Sono Gli altri che vengono da noi”, ma Bonino gli consiglia lo Xanax @tommasorodano - il_pucciarelli : Non era scontato che tra Calenda Carlo e Carlo Calenda venisse eletto il secondo - BearziCinzia66 : RT @MarcoRizzoPC: GESTIONE DELLA PANDEMIA: ORA TUTTO È PIÙ CHIARO. I VIROLOGI IN POLITICA.Bassetti apre:”Ma solo come tecnico'.Fabrizio Pre… - Marisab79879802 : RT @MarcoRizzoPC: GESTIONE DELLA PANDEMIA: ORA TUTTO È PIÙ CHIARO. I VIROLOGI IN POLITICA.Bassetti apre:”Ma solo come tecnico'.Fabrizio Pre… -