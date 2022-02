Calendario Champions League 2022, orari partite 22-23 febbraio: programma, tv, streaming Sky, Canale5, Prime e Infinity (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo un fine settimana dedicato – come di consueto – ai campionati nazionali, la Champions League 2021-2022 torna a reclamare spazio con la seconda parte del programma relativo all’andata degli ottavi di finale della più importante competizione calcistica continentale per club. Fra il 22 e il 23 febbraio andranno in scena 4 partite: due martedì e due mercoledì, in particolare con la Juventus che farà visita al Villareal e l’Atletico Madrid che ospiterà il Manchester United. Di seguito il programma dettagliato della due giorni e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro per seguire le gare in agenda. Martedì 22 febbraio21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport (canale 251 ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo un fine settimana dedicato – come di consueto – ai campionati nazionali, la2021-torna a reclamare spazio con la seconda parte delrelativo all’andata degli ottavi di finale della più importante competizione calcistica continentale per club. Fra il 22 e il 23andranno in scena 4: due martedì e due mercoledì, in particolare con la Juventus che farà visita al Villareal e l’Atletico Madrid che ospiterà il Manchester United. Di seguito ildettagliato della due giorni e le varie possibilità, fra, satellite e canali in chiaro per seguire le gare in agenda. Martedì 2221.00 Diretta Gol– Sky Sport (canale 251 ...

Advertising

GiovanniMeneguz : Comunque la Juventus in questo calendario che c’è quest’anno in Serie A, è imbattuta in campionato dal 27 novembre,… - mattiakingpinto : @094Jonny @Danipitbull33 @AweesoomeRaiin Jo ma l Inter è forte, ha avuto un calendario massacrante. Non puoi vincer… - micum96 : @manuelameleleo9 @Inter E basta con Inzaghi. Ad agosto in molti non credevano nemmeno al piazzamento Champions. Or… - Marco72772177 : @Sergio37075361 Io penso che noi siamo questi..filotto iniziale e poi risultati altalenanti. Paolo ha sempre detto… - JulianRoss79 : @ehiciaocisono Io sì. Le altre non sono più forti, tra 20 giorni ci leviamo dalle palle la Champions e il calendari… -