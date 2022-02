Achille Lauro andrà all’Eurovision? Sì. Ma non è detto che sarà in gara con Blanco e Mahmood: facciamo chiarezza. Le regole (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sì, Achille Lauro rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2022. E questa è una certezza. Non sappiamo però se il cantante, con la sua “Stripper”, potrà effettivamente confrontarsi con Mahmood e Blanco. Il motivo è “nascosto” nel regolamento della manifestazione. L’Italia, a differenza di San Marino, è una delle Big Five della manifestazione, ovvero una delle cinque nazioni che per prime hanno sostenuto economicamente la nascita di quello che fino a qualche anno fa veniva chiamato Eurofestival. Assieme all’Italia, ci sono Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Per regolamento, assieme al Paese ospitante dell’edizione, ogni anno le Big Five accedono alla finale di diritto senza passare dal via. Questo non vale per tutti gli altri Paesi, che – escluse le Big Five – sono 36. Non vale nemmeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sì,rappresenterà San MarinoSong Contest 2022. E questa è una certezza. Non sappiamo però se il cantante, con la sua “Stripper”, potrà effettivamente confrontarsi con. Il motivo è “nascosto” nel regolamento della manifestazione. L’Italia, a differenza di San Marino, è una delle Big Five della manifestazione, ovvero una delle cinque nazioni che per prime hanno sostenuto economicamente la nascita di quello che fino a qualche anno fa veniva chiamato Eurofestival. Assieme all’Italia, ci sono Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Per regolamento, assieme al Paese ospitante dell’edizione, ogni anno le Big Five accedono alla finale di diritto senza passare dal via. Questo non vale per tutti gli altri Paesi, che – escluse le Big Five – sono 36. Non vale nemmeno ...

