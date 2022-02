Ultime Notizie Roma del 20-02-2022 ore 18:10 (Di domenica 20 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno primo piano quarta dose di vaccino arrivano le direttive del Ministero della Salute dopo il libera dell’aifa di ieri in una circolare diffusa oggi della generali di prevenzione del ministero Si raccomanda la somministrazione ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base quadrata menti farmacologici ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido questo purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla dose addizionale da quarta dose Dunque riguarda gli immunodepressi una platea di circa 3 milioni di persone in Italia che sono chiamate sotto qualche richiamo mesi dopo l’ultima iniezione gli esteri riteniamo che Putin abbia già deciso l’ha detto la vice presidente degli ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 febbraio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno primo piano quarta dose di vaccino arrivano le direttive del Ministero della Salute dopo il libera dell’aifa di ieri in una circolare diffusa oggi della generali di prevenzione del ministero Si raccomanda la somministrazione ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base quadrata menti farmacologici ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido questo purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla dose addizionale da quarta dose Dunque riguarda gli immunodepressi una platea di circa 3 milioni di persone in Italia che sono chiamate sotto qualche richiamo mesi dopo l’ultima iniezione gli esteri riteniamo che Putin abbia già deciso l’ha detto la vice presidente degli ...

Advertising

Corriere : Johnson: «Mosca prepara la più grande guerra in Europa dal 1945» - Agenzia_Ansa : Sono 372.776 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati… - Agenzia_Ansa : Più di centomila soldati russi alle porte dell'Ucraina, migliaia di truppe americane inviate nelle ultime settimane… - CMarziane : RT @byoblu: Resta tesa la situazione #RussiaUcraina. In queste ore sono stati sparati missili oltre il confine del Donbass e sono iniziate… - TommyBrain : Diretta Matteo Brandi - Pro Italia e ultime notizie' -