Udinese, possibile ritorno in Turchia per Arslan (Di domenica 20 febbraio 2022) Il futuro di Arslan potrebbe essere lontano dall'Udinese: possibile ritorno in Turchia per il centrocampista bianconero Il futuro di Arslan in Italia e all'Udinese potrebbe essere lontano. Il centrocampista avrebbe trovato un accordo con l'Instabul Basaksehir dell'allenatore Emre Belozoglu. Restano da capire le intenzioni dell'Udinese che ha un'opzione per il rinnovo del centrocampista di un altro anno. Lo riporta Aksam.com.

Ultime Notizie dalla rete : Udinese possibile Serie A: la viola stende i nerazzurri, Fiorentina - Atalanta 1 - 0 ...portano a - 2 dagli orobici e a - 5 dalla Juventus con ancora una partita (in casa contro l'Udinese)... per seguire gli sviluppi di questa possibile guerra alle porte... Read More World Elisabetta II ha ...

Pioli, possibile novità di formazione in Milan - Udinese Dopo il deludente pareggio contro la Salernitana, mister Pioli potrebbe cambiare qualcosa in Milan - Udinese. Davvero incomprensibile la prestazione della squadra di Stefano Pioli in Salernitana - Milan. Il vantaggio firmato Junior Messias al 5 sembrava mettere la partita in discesa, invece la prova ...

Pioli, possibile novità di formazione in Milan-Udinese MilanLive.it Udinese, possibile ritorno in Turchia per Arslan Il futuro di Arslan in Italia e all’Udinese potrebbe essere lontano. Il centrocampista avrebbe trovato un accordo con l’Instabul Basaksehir dell’allenatore Emre Belozoglu.

Pioli, possibile novità di formazione in Milan-Udinese Dopo il deludente pareggio contro la Salernitana, mister Pioli potrebbe cambiare qualcosa in Milan-Udinese. Davvero incomprensibile la prestazione della squadra di Stefano Pioli in Salernitana-Milan.

Serie A: la viola stende i nerazzurri, Fiorentina - Atalanta 1 - 0
...portano a - 2 dagli orobici e a - 5 dalla Juventus con ancora una partita (in casa contro l'Udinese)... per seguire gli sviluppi di questa possibile guerra alle porte... Read More World Elisabetta II ha ...

Pioli, possibile novità di formazione in Milan - Udinese
Dopo il deludente pareggio contro la Salernitana, mister Pioli potrebbe cambiare qualcosa in Milan - Udinese. Davvero incomprensibile la prestazione della squadra di Stefano Pioli in Salernitana - Milan. Il vantaggio firmato Junior Messias al 5 sembrava mettere la partita in discesa, invece la prova ...

Udinese, possibile ritorno in Turchia per Arslan
Il futuro di Arslan in Italia e all'Udinese potrebbe essere lontano. Il centrocampista avrebbe trovato un accordo con l'Instabul Basaksehir dell'allenatore Emre Belozoglu.