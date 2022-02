Udinese-Lazio 1-1, Sarri: “Se non giocassimo in Europa saremmo da tempo in lotta Champions” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Viste tutte le condizioni, abbiamo fatto una buonissima partita. Avevamo tante assenze, abbiamo giocato 72 ore fa. Non era semplice, subito sotto, ma abbiamo giocato e reagito e meritavamo di vincere, pagandola solo nell’ultimo quarto d’ora”. Lo ha detto l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, dopo il pareggio in casa dell’Udinese: “Se avessimo più tempo potremmo lavorare sui piccoli particolari, il gol preso è uno di questi. La squadra ora esce meglio da dietro, palleggia e accelera quando è il caso, non posso dir loro niente, ho visto una squadra vogliosa che ha fatto quello che doveva fare”. Sulla lotta Champions: “Penso che possiamo lottare per la Champions, se noi non avessimo avuto gli impegni europei probabilmente ci ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Viste tutte le condizioni, abbiamo fatto una buonissima partita. Avevamo tante assenze, abbiamo giocato 72 ore fa. Non era semplice, subito sotto, ma abbiamo giocato e reagito e meritavamo di vincere, pagandola solo nell’ultimo quarto d’ora”. Lo ha detto l’allenatore della, Maurizio, dopo il pareggio in casa dell’: “Se avessimo piùpotremmo lavorare sui piccoli particolari, il gol preso è uno di questi. La squadra ora esce meglio da dietro, palleggia e accelera quando è il caso, non posso dir loro niente, ho visto una squadra vogliosa che ha fatto quello che doveva fare”. Sulla: “Penso che possiamore per la, se noi non avessimo avuto gli impegni europei probabilmente ci ...

