Traffico Roma del 20-02-2022 ore 17 | 30

(Di domenica 20 febbraio 2022) LuceverdeBuona domenica pomeriggio da Simone Cerchiara incidenti in quest’ultima ora stanno comportando un aumento delsul Raccordo Anulare in carreggiata interna incidente nella galleria Appia direzione della Pontina code dalla Casilina sulla tangenziale est incidente e code tra il Verano è San Lorenzo verso San Giovanni ripercussioni sulla tratto Urbano della A24 incidente disagi in via di Boccea zona Cornelia e a Ostia attenzione un incidente sulla viale delle Repubbliche Marinare giornata intanto di blocco delnella fascia verde per auto e moto fino a stasera alle 20:30 dettagli di cui sia di altre notizie nel sito.luceverde.it A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...