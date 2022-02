Traffico Roma del 20-02-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 febbraio 2022) Luceverdeuna buona domenica pomeriggio da Simona Cerchiara domenica ecologica agiornata con il blocco delnella fascia verde Fermi auto e moto non si può circolare fino a stasera alle 20:30 molto limitate gli spostamenti ilè complessivamente scorrevole su tutte le principali strade da Lungotevere la tangenziale al Raccordo Anulare più movimento Degli spostamenti in centro ma non ci sono difficoltà di circolazione oltre che in centro non si escludono diversi spostamenti vicino a parchi e giardini ricordiamo Intanto ora chiusura di via del Trullo tra via di Monte Cucco e la via Portuense deviato ildettagli di queste di altre notizie li potete consultare il sito.luceverde.it per il momento è tutto un servizio a cura della e della polizia ...