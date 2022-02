Soleil Sorge e Delia Duran, scatta un bacio appassionato: Alex commenta (Di domenica 20 febbraio 2022) Soleil Sorge e Delia Duran si baciano Nelle scorse ore, Durante una festa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è successo qualcosa che in molti non si aspettavano. Delia Duran e Soleil Sorge si sono date un lungo e appassionato bacio sulle labbra. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere la prima avvicinarsi alla L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 20 febbraio 2022)si baciano Nelle scorse ore,te una festa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è successo qualcosa che in molti non si aspettavano.si sono date un lungo esulle labbra. Nel video qui sotto, infatti, possiamo vedere la prima avvicinarsi alla L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : #Gfvip Katia Ricciareli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto su alcuni coinquilini, poi ch… - leggoit : Gf Vip, Soleil e Delia si baciano davanti a tutti. Poi la Sorge crolla con Alex Belli: «Io ti amo» - Meri776 : Ricondivido ancora questo video ... Non so cosa avrei fatto se Soleil sorge fosse stata mia figlia o mia sorella d… - lareina_sorge : RT @regno_disoleil: Soleil cerca di parlare e lo distrugge “sei un narcisista, ti nascondi dietro le tue frasi, ammetti come ho ammesso io… - ParliamoDiNews : Delia Duran e Soleil Sorge: bacio hot al GF Vip/ Alex Belli sotto choc: `Che cavolo…` #AlexBelli #DeliaDuran… -