Sinner-Davidovich Fokina in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Dubai 2022

Jannik Sinner sfiderà Alejandro Davidovich Fokina al primo turno dell'Atp 500 di Dubai 2022, torneo sul cemento outdoor arabo. L'azzurro sarà nuovamente sotto i riflettori dopo i quarti di finale agli Australian Open e il recente cambio di coach, con Simone Vagnozzi a seguirlo dopo Riccardo Piatti. Lo spagnolo rappresenta un ostacolo ostico, sebbene la terra rossa sia il suo campo di battaglia preferito e il cemento non esalti esattamente le sue caratteristiche; Sinner dovrà fare attenzione ai frangenti clou del match di riferimento, partendo però dalla consapevolezza di poter beneficiare delle condizioni di gioco a discapito dell'avversario. Fondamentale il rendimento di Sinner sulla diagonale del rovescio, suo colpo madre e potenzialmente letale per

