Serie B LIVE: Brescia-Frosinone 1-1, Lecce-Crotone 3-0. Cittadella-Benevento 0-1 e Como-Cosenza 0-0 (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo le gare di ieri, la 24a giornata di Serie B continua oggi con altre quattro partite in programma, tutte alle 15.30. Brescia-Frosinone e... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo le gare di ieri, la 24a giornata diB continua oggi con altre quattro partite in programma, tutte alle 15.30.e...

Advertising

andreastoolbox : Inter Sassuolo, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport - frankragosta : Live dal Mapei! Per #tuttoC vi racconterò #Reggiana-#Grosseto. Tra poco il fischio d'inizio, squadre già in campo p… - sportli26181512 : Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: A San Siro l'Inter ha l'opportunità di torn… - CentotrentunoC : #SerieD ?? Tre punti conquistati di cuore dagli uomini di mister #Scotto. Il gol dal dischetto di capitan #Cabeccia,… - CentotrentunoC : #SerieD #SassariTorres?? Finale incandescente al Vanni Sanna, nel recupero accade di tutto, espulsioni gol e polemic… -