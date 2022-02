Second Sight in difficoltà: rischio per i suoi pazienti che avevano ricevuto un occhio bionico per tornare a vedere (Di domenica 20 febbraio 2022) tornare a vedere grazie a un occhio bionico? Per un po’ è stato possibile, grazie alla Second Sight, la compagnia specializzata nella creazioni di protesi oculari, ma oggi sembra che queste protesi non siano più supportate, e centinaia di persone che anni fa hanno ricevuto questo tipo di impianto, oggi faticano a trovare supporto. Second Sight nei guai per i suoi impianti oculari – Adobe StockSecond Sight, reduce peraltro da un rischio di fallimento un paio di anni fa, ha smesso di commercializzare nel 2019 la protesi oculare Argus II che è stata impiantata a centinaia di persone e che ora non riescono più a vedere a causa di malfunzionamenti degli ... Leggi su computermagazine (Di domenica 20 febbraio 2022)grazie a un? Per un po’ è stato possibile, grazie alla, la compagnia specializzata nella creazioni di protesi oculari, ma oggi sembra che queste protesi non siano più supportate, e centinaia di persone che anni fa hannoquesto tipo di impianto, oggi faticano a trovare supporto.nei guai per iimpianti oculari – Adobe Stock, reduce peraltro da undi fallimento un paio di anni fa, ha smesso di commercializzare nel 2019 la protesi oculare Argus II che è stata impiantata a centinaia di persone e che ora non riescono più aa causa di malfunzionamenti degli ...

