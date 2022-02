Sarri perde pezzi: ancora un infortunio per la Lazio (Di domenica 20 febbraio 2022) Già in piena emergenza tra infortuni e squalificati, Maurizio Sarri continua a perdere pezzi nel corso del match contro l’Udinese, adesso fermo sull’1-0 in favore dei padroni di casa. Intorno al minuto 20 della partita, infatti, Pedro è finito a terra per un problema alla caviglia, come riporta Dazn, facendo poi fatica a rialzarsi. Pedro, Lazio, Serie AAl suo posto, il tecnico biancoceleste ha scelto di mandare in campo Cabral. Non è ancora chiara, ovviamente, l’entità del suo infortunio, ma le sue condizioni verranno certamente monitorate nel corso delle prossime ore. Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) Già in piena emergenza tra infortuni e squalificati, Mauriziocontinua arenel corso del match contro l’Udinese, adesso fermo sull’1-0 in favore dei padroni di casa. Intorno al minuto 20 della partita, infatti, Pedro è finito a terra per un problema alla caviglia, come riporta Dazn, facendo poi fatica a rialzarsi. Pedro,, Serie AAl suo posto, il tecnico biancoceleste ha scelto di mandare in campo Cabral. Non èchiara, ovviamente, l’entità del suo, ma le sue condizioni verranno certamente monitorate nel corso delle prossime ore.

