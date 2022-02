(Di domenica 20 febbraio 2022). Continua ad accrescersi ildei reati compiuti nell’ultimo fine settimana. In particolare, quelli legati alla malamovida, per cui erano state emesse nelle settimane scorse anche delle ordinanze specifiche. Abbiamo già parlato della maxi rissa avvenuta nella notte in Piazza delle Crociate, in cui oltre 20 persone si sono azzuffate, ferendo al volto anche il titolare. Ma, purtroppo, non è stato un evento isolato. I controlli continuano, e le disavventure pure. Di fatto, le aggressioni non solo l’unico problema, molti sono inon a norma che continuano a svolgere la loro attività. Leggi anche:, malamovida: maxi rissa di oltre 20 persone con sedie e tavoli, ferito al volto il titolare Chiuso locale acon oltre 250 persone Gli ultimi aggiornamenti riguardano la zona Casilina, ...

CorriereCitta : Roma: alcool, risse, e senza Green Pass nei locali: il bollettino del week-end

Per due la chiusura sarà di 7 giorni per aver somministrato alcool a minori di anni 18 e ... il Questore di Roma ha emesso il provvedimento del D. A. C. U. R. che vieta l'accesso all'interno dei locali ...

Roma, 20 febbraio 2022 – Oltre 450 persone sono state fermate e identificati nelle zone della movida romana, dove questa notte i carabinieri hanno passato al setaccio piazze di spaccio, strade ...