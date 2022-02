Rogo nel Parco del Vesuvio con i Gratta e Vinci usati, denunciato ad Ercolano (Di domenica 20 febbraio 2022) Ha appiccato un Rogo con numerosi Gratta e Vinci e biglietti della lotteria, gia’ utilizzati, all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio: per questo motivo un 53enne di Torre del Greco è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. L’episodio e’ accaduto in un’area a monte di Contrada Castelluccio a Ercolano. Alcuni residenti hanno notato una colonna di fumo nero e, preoccupati, hanno dato l’allarme ai carabinieri. Sono giunti i Carabinieri Forestali della Stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio che hanno sorpreso l’uomo intento a bruciare rifiuti: plastica ma soprattutto una quantita’ enorme di ‘Gratta e Vinci’ e biglietti della lotteria già giocati. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022) Ha appiccato uncon numerosie biglietti della lotteria, gia’ utilizzati, all’interno delNazionale del: per questo motivo un 53enne di Torre del Greco è statoper combustione illecita di rifiuti. L’episodio e’ accaduto in un’area a monte di Contrada Castelluccio a. Alcuni residenti hanno notato una colonna di fumo nero e, preoccupati, hanno dato l’allarme ai carabinieri. Sono giunti i Carabinieri Forestali della Stazionedi San Sebastiano alche hanno sorpreso l’uomo intento a bruciare rifiuti: plastica ma soprattutto una quantita’ enorme di ‘’ e biglietti della lotteria già giocati. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

