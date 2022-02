Medico morì per Covid, ospedale Massa gli intitola reparto (Di domenica 20 febbraio 2022) È stato intitolato a Marco Morale, Medico del Noa di Massa (Massa Carrara) scomparso a 57 anni, un anno fa, dopo una lunga malattia causata dal Covid, il reparto di medicina dell'ospedale Apuane dove ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) È statoto a Marco Morale,del Noa diCarrara) scomparso a 57 anni, un anno fa, dopo una lunga malattia causata dal, ildi medicina dell'Apuane dove ...

Advertising

Edorsi53 : RT @mariobianchi18: Il #19febbraio 1954 nasceva #Socrates. Longilineo centrocampista, col Brasile finalista nella Copa América 1983 e capit… - anppia2013 : RT @ANPIRomaPosti: Noto come 'medico dei poveri',#ErmannoLazzarino prese parte alla lotta di #Liberazione nelle file della Resistenza novar… - TOSADORIDANIELA : RT @mariobianchi18: Il #19febbraio 1954 nasceva #Socrates. Longilineo centrocampista, col Brasile finalista nella Copa América 1983 e capit… - MaggicaPolly : @lagirasoleil quando ho preso finalmente il covid…ma magari mori, imbecille che non sei altro. Scusa, tu non puoi d… - BomprezziMarco : RT @mariobianchi18: Il #19febbraio 1954 nasceva #Socrates. Longilineo centrocampista, col Brasile finalista nella Copa América 1983 e capit… -

Ultime Notizie dalla rete : Medico morì Medico morì per Covid, ospedale Massa gli intitola reparto È stato intitolato a Marco Morale, medico del Noa di Massa (Massa Carrara) scomparso a 57 anni, un anno fa, dopo una lunga malattia causata dal Covid, il reparto di medicina dell'ospedale Apuane dove lavorava da 15 anni. Una cerimonia, ...

Oggi domenica 20 febbraio saint Nil ... Silvano vescovo fu dato in pasto alle belve ad Emesa, Tirannione vescovo di Tiro fu gettato nel fiume Oronte ad Antiochia e trasportato fino al mare e Zenobio prete e celebre medico, morì mentre gli ...

Cinemart prosegue con La metamorfosi degli uccelli, esordio della regista portoghese Catarina Vasconcelos il Dolomiti È stato intitolato a Marco Morale,del Noa di Massa (Massa Carrara) scomparso a 57 anni, un anno fa, dopo una lunga malattia causata dal Covid, il reparto di medicina dell'ospedale Apuane dove lavorava da 15 anni. Una cerimonia, ...... Silvano vescovo fu dato in pasto alle belve ad Emesa, Tirannione vescovo di Tiro fu gettato nel fiume Oronte ad Antiochia e trasportato fino al mare e Zenobio prete e celebrementre gli ...