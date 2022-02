Lunedì il Gruppo di Contatto Trilaterale sull’Ucraina (Mosca, Kiev e Osce) torna a incontrarsi (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Gruppo di Contatto Trilaterale sull’Ucraina con rappresentanti di Mosca, Kiev e Osce si riunirà domani. E’ quanto hanno concordato, secondo una fonte francese, i presidenti di Francia e Russia, Emmanuel Macron e Vladimir Putin. Nel corso del colloquio telefonico intercorso oggi, oltre allo sblocco della riunione del Gruppo di Contatto Trilaterale sull’Ucraina, Emmanuel Macron e Vladimir Putin si sono accordati per provare a raggiungere rapidamente un cessate il fuoco nell’est dell’Ucraina. Lo riferisce l’Eliseo, aggiungendo che i due leader sono d’accordo sulla ripresa dei lavori nel quadro del Formato Normandia sulla base di scambi e proposte avanzate negli ultimi giorni dall’Ucraina e sono ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 20 febbraio 2022) Ildicon rappresentanti disi riunirà domani. E’ quanto hanno concordato, secondo una fonte francese, i presidenti di Francia e Russia, Emmanuel Macron e Vladimir Putin. Nel corso del colloquio telefonico intercorso oggi, oltre allo sblocco della riunione deldi, Emmanuel Macron e Vladimir Putin si sono accordati per provare a raggiungere rapidamente un cessate il fuoco nell’est dell’Ucraina. Lo riferisce l’Eliseo, aggiungendo che i due leader sono d’accordo sulla ripresa dei lavori nel quadro del Formato Normandia sulla base di scambi e proposte avanzate negli ultimi giorni dall’Ucraina e sono ...

