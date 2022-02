Lazio, Cataldi: «Con due punti in più vicini a qualcosa di insperato» (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le parole del centrocampista biancoceleste Cataldi ha parlato nel post partita di Udinese-Lazio, che è terminata sul risultato di 1-1. Queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio: AMAREZZA – «Oggi sono molto amareggiato. Dopo i primi venti minuti, siamo cresciuti parecchio. Mi dispiace, perché con due punti in più ci saremmo avvicinati a un qualcosa che sembrava insperato. Ma ciò che dobbiamo prenderci di oggi è la mentalità». PRESTAZIONE – «In molti oggi hanno tirato fuori il meglio. Abbiamo fatto una buona partita. Siamo in crescita da mesi. Dispiace per la partita di Coppa Italia, dove abbiamo fatto quattro errori. Ma noi abbiamo iniziato un percorso di crescita». PORTO – «Possiamo fare una grande partita, soprattutto con il supporto e l’aiuto della nostra ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le parole del centrocampista biancocelesteha parlato nel post partita di Udinese-, che è terminata sul risultato di 1-1. Queste le sue parole ai microfoni diStyle Radio: AMAREZZA – «Oggi sono molto amareggiato. Dopo i primi venti minuti, siamo cresciuti parecchio. Mi dispiace, perché con duein più ci saremmo avvicinati a unche sembrava. Ma ciò che dobbiamo prenderci di oggi è la mentalità». PRESTAZIONE – «In molti oggi hanno tirato fuori il meglio. Abbiamo fatto una buona partita. Siamo in crescita da mesi. Dispiace per la partita di Coppa Italia, dove abbiamo fatto quattro errori. Ma noi abbiamo iniziato un percorso di crescita». PORTO – «Possiamo fare una grande partita, soprattutto con il supporto e l’aiuto della nostra ...

