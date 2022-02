Jerry Calà, chi è la moglie Bettina Caloisi: “L’ho conquistata sull’aereo” (Di domenica 20 febbraio 2022) Jerry Calà, la seconda moglie è Bettina Caloisi sposata nel 2002: l’anno successivo diventano genitori di Johnny primo ed unico figlio. Terminato il matrimonio con Mara Venier, Jerry Calà ha ritrovato l’amore al fianco di Bettina Caloisi imprenditrice veronese. Nata a Pozzolengo in provincia di Brescia nel 1969, mantiene molto riserbo sulla sua vita privata. L’incontro con l’attore e regista nel 2001 in Sardegna quando erano ospiti dello stesso hotel: tra i due è un colpo di fulmine a bordo piscina dove iniziano a parlare. Nasce un feeling che porta l’ex membro dei Gatti di Vicolo Miracoli sullo stesso volo della donna il giorno seguente come raccontato dallo stesso Calà Jerry ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022), la secondasposata nel 2002: l’anno successivo diventano genitori di Johnny primo ed unico figlio. Terminato il matrimonio con Mara Venier,ha ritrovato l’amore al fianco diimprenditrice veronese. Nata a Pozzolengo in provincia di Brescia nel 1969, mantiene molto riserbo sulla sua vita privata. L’incontro con l’attore e regista nel 2001 in Sardegna quando erano ospiti dello stesso hotel: tra i due è un colpo di fulmine a bordo piscina dove iniziano a parlare. Nasce un feeling che porta l’ex membro dei Gatti di Vicolo Miracoli sullo stesso volo della donna il giorno seguente come raccontato dallo stesso...

