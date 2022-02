Jean Monnet aveva ragione | se la crisi fa aumentare la fiducia nell' Europa | la provocazione

(Di domenica 20 febbraio 2022) C'è una famosadi, uno dei padri fondatori dell'unita, che è sempre sembrata in realtà una previsione sballata, al massimo un wishful thinking per i momenti più neri che sarebbero arrivati. Scriveva il politico francese: saranno i momenti dia far avanzare il processo di integrazione europeo. E invece un sondaggio dell'Eurobarometro sulle opinioni dei cittadini, sembra confermarlo in maniera clamorosa: il sentimento verso l'in questi due annidinerissima è cambiato profondamente, e decisamente in meglio. L'indice di gradimento verso l'Ue ha raggiunto i livelli più alti dell'ultimo quindicennio. Due terzi dei cittadini ritengono che l'appartenenza all'Ue sia vantaggiosa per il proprio paese. Più del 75% sono favorevoli, ...

Advertising

GazzettaSalerno : L’Unione Europea approva e cofinanzia il Modulo Jean Monnet Activating EU Rights (ActEuR) 2022 – 2025 dell’Universi… - GazzettAvellino : L’Unione Europea approva e cofinanzia il Modulo Jean Monnet Activating EU Rights (ActEuR) 2022 – 2025 dell’Universi… - ottopagine : Unisa: l'UE approva e cofinanzia il Modulo Jean Monnet Activating EU Rights #Salerno - InfoCilentoWeb : Unisa: l’UE approva e cofinanzia il Modulo Jean Monnet Activating EU Rights #unisa - UniTrento : 18-19 febbraio Due giorni di incontri online sulle principali tematiche legate all'Europa. Questo evento è organizz… -

Ultime Notizie dalla rete : Jean Monnet

SalernoToday

È stato docente presso l'università di Roma Tor Vergata e l'università LUM. Dal 2 giugno 2017 Fava è Cavaliere al merito della Repubblica, uno dei componenti del Consiglio di Presidenza ...Infine, nuova sezione anche al nido "". Verra costruita nell'area verde a destra dell'ingresso, non utilizzata come spazio didattico da bimbi e insegnanti. Per i lavori saranno spesi 325 ...L'Unione Europea ha approvato e cofinanziato il modulo Jean Monnet Activating EU Rights: Past and Present of Fundamental Human Rights (ActEuR) per il triennio 2022-2025 nell’ambito del programma ...L’Unione Europea ha approvato e cofinanziato Il Modulo Jean Monnet “Activating EU Rights: Past and Present of Fundamental Human Rights” (ActEuR) per il triennio 2022-2025 nell’ambito del Programma ...