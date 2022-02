(Di domenica 20 febbraio 2022) Chefosse pronto a tutto per riconquistare la moglie lo aveva detto. E così nelle strategie di “pentimento” viene “redatto” in atto anche un nuovo vademecum di coppia. Stop, da ora in poi trae Delia Duran sarà un amore esclusivo. Tornati a essere una coppia, e archiviata l’amicizia chimica tra l’attore e Soleil Sorge,e Delia abbandonano l’idea dell’amore. Gf Vip,e l’amore «esclusivo» con Delia Duran: la promessa Dopo 5 mesi in cui a fatica il pubblico ha cercato di capire qualcosa (ma ci stava quasi riuscendo) sugli ingarbugliamenti mentali del rapporto tra marito e moglie, cambia il “game”. «Sì son geloso di te, tanto, sono un gelosone. Sono tanto geloso e allora cambiamo ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip: Alex Belli si pente e ritratta tutto, il clamoroso dietrofront dell’attore coinvolge anche - infoitcultura : Gf Vip, dietrofront di Alex Belli: addio all'amore libero. «Nuove regole, esclusività» - infoitcultura : Gf Vip, dietrofront di Alex Belli: bye bye amore libero: «Le nuove regole si chiamano esclusività» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip dietrofront

Gfdi Alex Belli: addio all'amore libero. 'Nuove regole, 'esclusività'' Già, tutto vero: durante la festa Delia e Soleil si sono letteralmente avvinghiate, baciandosi con un ...Alex Belli e Delia Duran, bacio bollente al GF/ "Io sono qua per te..." E c'è chi, tra i fandom ... 'Non ci cascare, Sole!', 'Come mai questodi Delia?', 'Soleil scappa da Alex', si ...11:59Cantieri navali, Sinistra Civica Ecologista: "Fondi per nuovo bacino di carenaggio siano inseriti nel Milleproroghe" 11:54Crisi Ucraina, dietrofront di Russia e ... 10:06Notte infuocata al Grande ...In vista della finale del Grande fratello vip, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5 ... “Non ci cascare, Sole!”, “Come mai questo dietrofront di Delia?”, “Soleil scappa da Alex”, si legge tra i ...