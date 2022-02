Fiorentina-Atalanta 1-0, un gol di Piatek lancia in alto i viola (Di domenica 20 febbraio 2022) Firenze – Con il quinto gol di Piatek in maglia viola la Fiorentina conquista il terzo successo di fila lanciandosi verso l’alta classifica. La squadra di Italiano scavalca la Roma, aggancia la Lazio e prova ad andare all’inseguimento dell’avversaria battuta oggi, l’Atalanta. Prova concreta e determinata di Biraghi e compagni che hanno limitato al minimo le chance per i bergamaschi e hanno dato dimostrazione di maturità e personalità davanti ad un avversario, alla prima sconfitta esterna, apparso stanco e spuntato soprattutto in attacco. Il primo tempo fa subito capire il film della partita con forte pressing, baricentro alto e ritmi sostenuti per la Fiorentina e l’Atalanta raccolta nella propria metà campo, con marcature a uomo, a cercare le ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 20 febbraio 2022) Firenze – Con il quinto gol diin maglialaconquista il terzo successo di filandosi verso l’alta classifica. La squadra di Italiano scavalca la Roma, aggancia la Lazio e prova ad andare all’inseguimento dell’avversaria battuta oggi, l’. Prova concreta e determinata di Biraghi e compagni che hanno limitato al minimo le chance per i bergamaschi e hanno dato dimostrazione di maturità e personalità davanti ad un avversario, alla prima sconfitta esterna, apparso stanco e spuntato soprattutto in attacco. Il primo tempo fa subito capire il film della partita con forte pressing, baricentroe ritmi sostenuti per lae l’raccolta nella propria metà campo, con marcature a uomo, a cercare le ...

