Fine del green pass, smart working e riaperture: le date per uscire dalla pandemia (Di domenica 20 febbraio 2022) Fino a quando servirà il green pass in Italia? Quando sono previste le riaperture? Tutte le date: dalla capienza degli stadi alla certificazione verde per locali, negozi e mezzi di trasporto Leggi su corriere (Di domenica 20 febbraio 2022) Fino a quando servirà ilin Italia? Quando sono previste le? Tutte lecapienza degli stadi alla certificazione verde per locali, negozi e mezzi di trasporto

Advertising

fattoquotidiano : IL REGALO PER ENI Alla fine, nell’ormai tradizionale decreto bollette, arrivò anche il grande piano del ministro R… - Agenzia_Ansa : VIDEO | NBA vuol dire show e anche Gianmarco Tamberi è spettacolo. A un minuto e mezzo dalla fine del secondo quart… - CB_Ignoranza : - Sotto di due gol a fine primo tempo, butta dentro un 2002 ed un 2003 che gli risolvono la partita; - Viene espuls… - infoitinterno : Fine del green pass in Italia: fino a quando sarà obbligatorio? Quali sono le date chiave? - Dionigi64 : RT @schnitzlerrr: Bettini, teorico del PD della alleanza coi 5s, propone oggi un'alleanza con la Lega. Io non so cos'altro debbano fare per… -