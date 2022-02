Delia Duran e Soleil si baciano: Alex commenta il limone tra le due donne (Di domenica 20 febbraio 2022) In meno di 24 ore Delia Duran è passata dal fare una scenata di gelosia al suo compagno per essersi infilato nel letto di Soleil Sorge, al limonare la rivale. Ieri sera la produzione del GF Vip ha organizzato una festa in costume e la Pantera del Sud America ha passato del tempo con la Leonessa dell’America del Nord. Le due donne si sono avvicinate e si sono scambiate un po’ di complimenti. Poco dopo le gieffine si sono avvinghiate ed è scattato il limone alchemico-telatapico-artistico sulle scale della piscina. Sophie Codegoni ha chiesto a Soleil (che ha ammesso di aver amato Alex) il motivo del bacio appassionato con Delia Duran e la Sorge ha provato a spiegare: “Perché io le dicevo ‘hai delle brutte vibrazioni’, le dicevo ... Leggi su biccy (Di domenica 20 febbraio 2022) In meno di 24 oreè passata dal fare una scenata di gelosia al suo compagno per essersi infilato nel letto diSorge, al limonare la rivale. Ieri sera la produzione del GF Vip ha organizzato una festa in costume e la Pantera del Sud America ha passato del tempo con la Leonessa dell’America del Nord. Le duesi sono avvicinate e si sono scambiate un po’ di complimenti. Poco dopo le gieffine si sono avvinghiate ed è scattato ilalchemico-telatapico-artistico sulle scale della piscina. Sophie Codegoni ha chiesto a(che ha ammesso di aver amato) il motivo del bacio appassionato cone la Sorge ha provato a spiegare: “Perché io le dicevo ‘hai delle brutte vibrazioni’, le dicevo ...

