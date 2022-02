Covid | i contagi calano ma la mortalità aumenta | cosa succede e perché è un dato da monitorare

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 50.534 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano 53.662. Le vittime sono 252 (ieri 314)… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 53.662 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - Adnkronos : #Covid Italia, giù contagi e ricoveri: altre quattro regioni tornano in giallo. - muoversintoscan : ?? Autolinee Toscane informa che domani, lunedì 21 febbraio, a causa dei contagi, malattie e quarantene Covid, sono… - il_piccolo : Covid: oggi in Fvg 640 nuovi contagi e 11 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi

ilmessaggero.it

...voleva salire sul podio come il primo e l'unico leader mondiale capace di arrestare i. Questi Giochi sono stati insaccati in un "cerchio chiuso", vetrina della Tolleranza Zero verso il...Sono 444 i nuovi positivi alin Ciociaria. Lo comunica la Asl di Frosinone nel consueto bollettino. Questi gli altri dati: ... La mappa deiin fotoRoma, 20 febbraio 2022 – Sono poco più di 2000 i contagi da Covid registrati oggi 20 febbraio nella Capitale, per la precisioni di tratta di 2.120 nuovi casi (-364, qui di dati del bollettino di ieri ...A Terni infatti a seguito dei 97 nuovi casi positivi al Coronavirus e 175 guariti il dato relativo agli attuali positivi, è pari a 1296. In diminuzione poi il numero delle persone in isolamento ...