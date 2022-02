Chirurgia Pediatrica ‘Federico II’: consegna “regalo sospeso” (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un giorno di festa e divertimento tra i piccoli pazienti ricoverati nella Chirurgia Pediatrica del Policlinico Federico II, guidata dal prof. Ciro Esposito: Unicef Italia ha consegnato a tutti i bimbi ricoverati speciali kit da gioco Clementoni” come fa sapere una nota dell’Azienda ospedaliera universitaria. “L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Unicef Italia e Clementoni ed è fortemente voluta dai giovani impegnati nel volontariato. La Clementoni ha consentito una ‘doppia solidarietà’: il contributo economico del cosiddetto regalo sospeso ha infatti sostenuto i progetti Unicef nel mondo e le valigette gioco sono state donate a più di 2000 bambini in Italia che si trovano in situazioni di particolare fragilità” sottolinea Emilia Narciso, presidente Unicef ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Un giorno di festa e divertimento tra i piccoli pazienti ricoverati nelladel Policlinico Federico II, guidata dal prof. Ciro Esposito: Unicef Italia hato a tutti i bimbi ricoverati speciali kit da gioco Clementoni” come fa sapere una nota dell’Azienda ospedaliera universitaria. “L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Unicef Italia e Clementoni ed è fortemente voluta dai giovani impegnati nel volontariato. La Clementoni ha consentito una ‘doppia solidarietà’: il contributo economico del cosiddettoha infatti sostenuto i progetti Unicef nel mondo e le valigette gioco sono state donate a più di 2000 bambini in Italia che si trovano in situazioni di particolare fragilità” sottolinea Emilia Narciso, presidente Unicef ...

